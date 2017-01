PLANINARSKI AS Dejan Buder na Ivanščicu se u prošloj godini popeo čak 255 puta!

Nije tajna da Ivanščica ima velik broj obožavatelja, no neki ipak, možemo reći, dišu s tom planinom. Jedan od njih je Dejan Buder koji se u prošloj godini na Ivanščicu popeo čak 255 puta!

- Vjerojatno da nisam nezaposlen ne bih bio toliko puta na Ivanščici - šaljivo nam je kazao četrdestpetogodišnji Ivančanin, već četiri godine član Planinarskog kluba Ivanec.

Cijeli život bavi se nekom vrstom sporta, dodao je, neko vrijeme biciklizmom, pa trčanjem, a Ivanščica je uvijek bila tu u blizini.

Prošlu godinu prvi uspon pao je na 1. siječanj, a u travnju je već bio na 70.

- Dva mjeseca sam pauzirao, svibanj i lipanj. Onda je došao stoti uspon, pa 150. i nekako su me povukle te brojke, želio sam ići što više.

Posljednjih šest mjeseci tek je dva ili tri dana propustio uspon, a cilj mu je bio neka lijepa brojka, poput 222 ili 234.

Zadnji uspon pao je na posljedenji dan godine 2016.

- Nisam baš puno planinario po ostalim planinama. Ivanščica mi je, kako se kaže' tu pod nosom'. U budućnosti ću vjerojatno više planinariti i po drugim planinama, no zasad je u fokusu samo Ivanščica.

Mijenjanje rute

Što se uspona tiče, kaže kako nema neki omiljeni put, već uvijek mijenja.

- Mislim da nemam najdraži put na Ivanščici, ima pet puteva po kojima hodam i uvijek to nekako mijenjam tako da mi ne postane monotono.

Jednom se u toku jednog dana čak triput popeo do vrha, no to je bilo svojevrsno testiranje vlastitih sposobnosti.

Jedan prolaznik upozorio ga je da bi takav tempo uspinjana mogao imati i negativne posljedice.

- Prije dva mjeseca sreo sam jednog čovjeka, isto često hoda na Ivanščicu, i on me upitao koliko puta sam već bio na vrhu. Odgovorio sam mu da više od 200 puta, na što mi je on rekao da postoji jedna opasnost, a to je zasićenje planinarenjem.

Nova godina, novi rekordi

No zasad se takvo raspoloženje nije javilo, dodao je Dejan, već suprotno.

- Ove godine na Ivanščici sam bio 16 puta, a sad se baš spremam i na još jedan. Ne postoji plan da srušim neki rekord, predaleko je to za planirati. No ako nastavim kroz cijelu godinu kao dosad, možda i srušim taj rekord.

Za kraj je ostavio i poruku za sve one koji možda još nisu otkrili čari Ivanščice.

- Bilo bi dobro kad bi ljudi prepoznali mogućnosti ove naše Ivanščice te krenuli, bar vikendom, u prirodu, uhvatiti čisti i svježi zrak, provesti dan s obitelji i prijateljima, ugodnom društvu i finoj domaćoj hrani na vrhu Ivanščice, u poznatom Pasarićevom domu - zaključio je Dejan.